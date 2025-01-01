Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 17: Superstar
43 Min.Ab 12
Ein Fall, der sich vor über 30 Jahren ereignet hat, wird wieder aufgerollt, weil man ein mit Nervengift getränktes Handtuch findet, das 1973 vom Tennistalent Andi Simmons benutzt wurde - wenige Stunden, bevor sie in ihrem Studentenwohnheim erwürgt wurde. Die Ermittler stellen sich nun die Frage, ob dieses Handtuch bereits ein erster Anschlagsversuch desselben Täters war. Zahlreiche Verdächtige geraten in den Fokus der Polizei, darunter Andis ehrgeiziger Vater und Trainer ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen