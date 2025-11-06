Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

WarnerStaffel 3Folge 3vom 06.11.2025
Folge 3: Halloween

40 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Die Mutter des 1978 getöteten Studenten Angus Bistrong verlangt, dass der Mord an ihrem Sohn neu recherchiert wird. Angus hatte damals den Kinofilm "Halloween" gesehen. Am anderen Tag hatte man ihn vor dem Kino erstochen aufgefunden. Man hielt den Mord für die Tat eines Nachahmungstäters, der nach dem Muster von "Halloween" bereits ein Mädchen erstochen hatte. Doch das erneute Aufrollen des Falles bringt andere Motive und andere Verdächtige zutage ...

