Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

WarnerStaffel 3Folge 15vom 21.11.2025
40 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Für Valens wird ein neu aufgerollter Fall zur Reise in die eigene Vergangenheit: Vor acht Jahren ermittelte er im Mordfall Ana Castilla, deren Leiche damals aufgeschlitzt gefunden wurde. Ana war Drogenkurier, und man verdächtigte damals Ramiro, der zur Drogenmafia gehörte, konnte ihn jedoch nicht fassen. Als er jetzt auftaucht, wird er sofort verhaftet. Doch damit ist der Fall für Valens nicht abgeschlossen: Er erkennt, dass er durch eigene Fehler Mitschuld an Anas Tod trägt ...

