Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 1: Die verlorene Tochter
43 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Im Jahr 1988 bringt Quinn während der College-Abschlussfeier auf der Schultoilette ihre Tochter Claire zur Welt. Jimmy, der Vater des Kindes, verlässt sie kurz nach der Geburt, um denjenigen zu holen, dem das Baby versprochen worden ist. Er kehrt nicht wieder zurück, und Quinn legt das Baby in ihrer Verzweiflung in einem Mülleimer ab. Sie ahnt nicht, dass Jimmy überfahren wurde und tot ist. 2005 meldet sich ein Unbekannter bei Claire und behauptet, ihr Vater zu sein ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
