Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 13: Debütantinnen
39 Min.Ab 12
Als die Frau von Travis Whitman durch einen Treppensturz ums Leben kommt, werden fatale Erinnerungen an einen lange zurückliegenden Debütantinnenball geweckt: Damals starb Emma Vine, die Tanzpartnerin von Travis - Todesursache war ebenfalls ein Treppensturz. Handelt es sich hier nur um einen makabren Zufall? Emmas Mutter Lillian, die von den Ermittlern aufgesucht wird, zweifelt daran. Die Recherchen führen in die oberflächliche Glitzerwelt von Philadelphias oberen Zehntausend ...
