Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 19: Die Goldenen 20er
43 Min.Ab 12
Um nicht Trauzeugin bei der zweiten Ehe ihrer Mutter sein zu müssen, gibt Rush vor, zu viel Arbeit zu haben und übernimmt einen scheinbar aussichtslosen Fall. Im Jahr 1929 verließ eine Frau namens Violet Polley ihren Mann und zog nach Philadelphia, wo sie sich ganz der Musik widmen wollte - als Sängerin und Komponistin. Doch dann gab die Begegnung mit einer der reichsten Familien Philadelphias ihrem Schicksal eine entscheidende Wende ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
