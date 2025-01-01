Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Nirvana

WarnerStaffel 3Folge 12
Nirvana

NirvanaJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 12: Nirvana

40 Min.Ab 12

Lilly Rush muss sich mit einem Mordfall auseinandersetzen, der vor zehn Jahren passiert ist und damals wie Selbstmord ausgesehen hat. Es handelt sich um den vermeintlichen Sprung des Schülers Trevor Dawson vom Dach seiner Schule. Er war Kurt-Cobain-Fan, und man schloss aus seinem Abschiedsbrief, dass er sich aus Weltschmerz das Leben genommen hat. Doch nun taucht ein weiterer Teil des Briefes auf, der ein völlig neues Licht auf den Fall wirft ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen