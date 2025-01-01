Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 7: Schnelles Geld
41 Min.Ab 12
Als einer Schule ein Laptop gespendet wird, arbeitet ein ahnungsloser Schüler daran und findet durch Zufall ein noch darauf gespeichertes Tagebuch, das Morddrohungen gegen eine junge Frau enthält. Diese Frau starb 1999 tatsächlich - laut Totenschein an Herzversagen. Die Entdeckung des Tagebuchs führt dazu, dass ihr Tod von der Polizei untersucht wird. Amy Lind war in den 90ern Teilhaberin einer Start-Up-Firma, die zuerst Millionen wert war und kurz darauf Konkurs machte ...
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen