Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 5: Die Anstalt
43 Min.Ab 12
Als eine alleinstehende ältere Frau in ihrer Wohnung stirbt, werden die Ermittler mit einer lange zurückliegenden Geschichte um Freundschaft, Schuld und Verzweiflung in einer psychiatrischen Klinik konfrontiert. Laut Ausweis handelt es sich bei der Toten nämlich um Bettie Petrowski, die Weihnachten 1954 aus der Psychiatrie entlassen wurde und danach spurlos verschwand - die Mordkommission stellt jedoch fest, dass die Verstorbene nicht Bettie ist ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
