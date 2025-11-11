Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Blutrache

WarnerStaffel 3Folge 6vom 11.11.2025
Blutrache

BlutracheJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 6: Blutrache

41 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Als der vierte Sohn von Maeve Bubley, die fünf Söhne hatte, genau wie drei seiner Brüder vor ihm erschossen wird, nimmt Detective Rush den Fall wieder auf, denn sie erinnert sich, dass die Ermordung des ersten Opfers zugleich ihr erster Fall war. Sie will alles dafür tun, dass Maeve nicht auch noch ihren fünften Sohn verliert, doch diese ist feindselig und nicht zum Sprechen zu bewegen. Es stellt sich heraus, dass die Morde mit einem Bandenkrieg zusammenhängen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen