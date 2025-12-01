Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Der Fall Joseph

WarnerStaffel 3Folge 23vom 01.12.2025
Der Fall Joseph

Der Fall JosephJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 23: Der Fall Joseph

43 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 16

Ein Mordfall, der sich vor einem Jahr ereignete und bei dem der Täter nicht ermittelt werden konnte, wird neu aufgerollt: Getötet wurde Joseph Shaw, der bei einer Privatstiftung arbeitete, die drogenabhängige Jugendliche betreute. Der Heiminsasse Corey hatte damals einen Mitbewohner getötet, und Shaw sollte vor Gericht gegen ihn aussagen - der Mörder kam ihm zuvor. Corey saß damals in Untersuchungshaft. Jetzt, ein Jahr später, hebt jemand mit Shaws Kreditkarte Geld ab ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen