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CYBERKIDS

Cyber Kids: Deepfakes

ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 28.12.2025
Cyber Kids: Deepfakes

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Folge 10: Cyber Kids: Deepfakes

14 Min.Folge vom 28.12.2025

Valentin erhält ein verdächtiges Video, das er zunächst für echt hält, doch zusammen mit Isabel kommen ihm Zweifel. Könnte das Video gefälscht sein? In der Cyberzentrale zeigt Roboterfreund Nano, wie Deepfakes funktionieren. Um sicherzugehen, trifft Valentin Expertin Iris. Sie erklärt, wie man gefälschte Fotos und Videos erkennen kann und warum es manchmal gar nicht so leicht ist, Deepfakes zu enttarnen. Bildquelle: ORF/Tower10

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