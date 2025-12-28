CYBERKIDS
Folge 10: Cyber Kids: Deepfakes
14 Min.Folge vom 28.12.2025
Valentin erhält ein verdächtiges Video, das er zunächst für echt hält, doch zusammen mit Isabel kommen ihm Zweifel. Könnte das Video gefälscht sein? In der Cyberzentrale zeigt Roboterfreund Nano, wie Deepfakes funktionieren. Um sicherzugehen, trifft Valentin Expertin Iris. Sie erklärt, wie man gefälschte Fotos und Videos erkennen kann und warum es manchmal gar nicht so leicht ist, Deepfakes zu enttarnen. Bildquelle: ORF/Tower10
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