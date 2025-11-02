Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
CYBERKIDS

Cyber Kids: Internet 101

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 02.11.2025
Cyber Kids: Internet 101

Cyber Kids: Internet 101Jetzt kostenlos streamen

CYBERKIDS

Folge 2: Cyber Kids: Internet 101

16 Min.Folge vom 02.11.2025

Zoa und Lea spielen das Tanzspiel "Beat Bounce Galaxy". Doch plötzlich ist das Internet weg! Gemeinsam mit Nano begeben sie sich in der Cyberzentrale auf Spurensuche: Wie funktioniert das Internet eigentlich? Wie reisen Daten um die Welt und was hat es mit WLAN, Routern und Glasfaserkabeln auf sich? Außerdem gibt Internet-Experte Philipp kluge Tipps und verrät, was man tun kann, wenn das Internet plötzlich nicht mehr geht. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

CYBERKIDS
ORF Kids
CYBERKIDS

CYBERKIDS

Alle 1 Staffeln und Folgen