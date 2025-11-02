Cyber Kids: Internet 101Jetzt kostenlos streamen
CYBERKIDS
Folge 2: Cyber Kids: Internet 101
16 Min.Folge vom 02.11.2025
Zoa und Lea spielen das Tanzspiel "Beat Bounce Galaxy". Doch plötzlich ist das Internet weg! Gemeinsam mit Nano begeben sie sich in der Cyberzentrale auf Spurensuche: Wie funktioniert das Internet eigentlich? Wie reisen Daten um die Welt und was hat es mit WLAN, Routern und Glasfaserkabeln auf sich? Außerdem gibt Internet-Experte Philipp kluge Tipps und verrät, was man tun kann, wenn das Internet plötzlich nicht mehr geht. Bildquelle: ORF
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