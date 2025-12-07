CYBERKIDS
Folge 7: Cyber Kids: Virus
14 Min.Folge vom 07.12.2025
Valentin bekommt eine E-Mail, die zu schön klingt, um wahr zu sein: ein gratis Bonuspaket für sein und Isabels Lieblingsspiel. Doch die beiden sind misstrauisch. Könnte dahinter ein Computervirus stecken? Gemeinsam mit Roboterfreund Nano findet Isabel in der Cyberzentrale heraus, was Viren und Malware sind und wie sie Schaden anrichten. Informatiker Lukas gibt schlaue Tipps, wie man sich am besten vor Viren schützt und erklärt, was man tun kann, wenn doch einmal ein Virus auf dem Computer landet. Bildquelle: ORF/Tower10
Altersfreigabe:
0