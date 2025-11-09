CYBERKIDS
Folge 3: Cyber Kids: Passwörter
14 Min.Folge vom 09.11.2025
Als Isabel ihren Tagebuchschlüssel verliert, hat Valentin eine clevere Idee: Ein Passwort wäre viel praktischer! In der Cyberzentrale erklärt Roboter Nano, warum Passwörter so wichtig sind und wie Hackerinnen und Hacker versuchen, sie zu knacken. Informatiker Lukas zeigt Isabel, welche typischen Fehler man bei Passwörtern vermeiden sollte und wie man sich mit einem klugen Trick ganz leicht sichere Passwörter merken kann. Bildquelle: ORF/Tower10/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
CYBERKIDS
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0