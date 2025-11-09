Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cyber Kids: Passwörter

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 09.11.2025
Folge 3: Cyber Kids: Passwörter

14 Min.Folge vom 09.11.2025

Als Isabel ihren Tagebuchschlüssel verliert, hat Valentin eine clevere Idee: Ein Passwort wäre viel praktischer! In der Cyberzentrale erklärt Roboter Nano, warum Passwörter so wichtig sind und wie Hackerinnen und Hacker versuchen, sie zu knacken. Informatiker Lukas zeigt Isabel, welche typischen Fehler man bei Passwörtern vermeiden sollte und wie man sich mit einem klugen Trick ganz leicht sichere Passwörter merken kann. Bildquelle: ORF/Tower10/

ORF Kids
