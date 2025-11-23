CYBERKIDS
Folge 5: Cyber Kids: Cookies
14 Min.Folge vom 23.11.2025
Isabel und Valentin tüfteln gerade an ihrem Referat, als plötzlich eine Frage auftaucht: Was sind eigentlich Cookies im Internet - und haben die etwas mit echten Keksen zu tun? Gemeinsam mit Roboterfreund Nano tauchen sie in der Cyberzentrale in die Welt der Cookies ein. Nano zeigt, welche Cookies praktisch sind und welche man lieber ablehnen sollte. Informatikerin Martina gibt clevere Tipps, wie man persönliche Daten schützt und warum man im Netz besser nur so viel teilt, wie nötig. Bildquelle: ORF/Tower10/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
CYBERKIDS
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0