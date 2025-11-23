Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 23.11.2025
Folge 5: Cyber Kids: Cookies

14 Min.Folge vom 23.11.2025

Isabel und Valentin tüfteln gerade an ihrem Referat, als plötzlich eine Frage auftaucht: Was sind eigentlich Cookies im Internet - und haben die etwas mit echten Keksen zu tun? Gemeinsam mit Roboterfreund Nano tauchen sie in der Cyberzentrale in die Welt der Cookies ein. Nano zeigt, welche Cookies praktisch sind und welche man lieber ablehnen sollte. Informatikerin Martina gibt clevere Tipps, wie man persönliche Daten schützt und warum man im Netz besser nur so viel teilt, wie nötig. Bildquelle: ORF/Tower10/

