CYBERKIDS
Folge 8: Cyber Kids: Künstliche Intelligenz
18 Min.Folge vom 14.12.2025
Als der Staubsaugroboter Herbert mal wieder feststeckt, fragen sich Lea und Daniel: Was unterscheidet ihn eigentlich von ihrem schlauen Roboterfreund Nano? Gemeinsam mit Nano und Programmiererin Steffi tauchen sie in die Welt der Künstlichen Intelligenz ein. Sie erfahren, wie KI funktioniert, wo wir sie im Alltag brauchen und warum Chatbots so clever wirken. Bildquelle: ORF/Tower10/
