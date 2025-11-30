CYBERKIDS
Folge 6: Cyber Kids: Influencer
16 Min.Folge vom 30.11.2025
Zoa ist super aufgeregt: Ihre Lieblings-Influencerin schwärmt online von einer neuen, superfruchtigen Limonade. Zusammen mit Lea kostet sie einen Schluck, aber die Begeisterung hält sich in Grenzen. Warum loben Influencerinnen und Influencer manchmal Produkte, die gar nicht so toll sind? Roboterfreund Nano gibt in der Cyberzentrale kluge Antworten und Expertin Sandra erklärt, wie Werbung auf Social Media funktioniert, woran man sie erkennt und warum man online besser zweimal hinschauen sollte. Bildquelle: ORF/Tower10
