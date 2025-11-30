Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
CYBERKIDS

Cyber Kids: Influencer

ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 30.11.2025
Cyber Kids: Influencer

Cyber Kids: InfluencerJetzt kostenlos streamen

CYBERKIDS

Folge 6: Cyber Kids: Influencer

16 Min.Folge vom 30.11.2025

Zoa ist super aufgeregt: Ihre Lieblings-Influencerin schwärmt online von einer neuen, superfruchtigen Limonade. Zusammen mit Lea kostet sie einen Schluck, aber die Begeisterung hält sich in Grenzen. Warum loben Influencerinnen und Influencer manchmal Produkte, die gar nicht so toll sind? Roboterfreund Nano gibt in der Cyberzentrale kluge Antworten und Expertin Sandra erklärt, wie Werbung auf Social Media funktioniert, woran man sie erkennt und warum man online besser zweimal hinschauen sollte. Bildquelle: ORF/Tower10

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

CYBERKIDS
ORF Kids
CYBERKIDS

CYBERKIDS

Alle 1 Staffeln und Folgen