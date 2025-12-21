Zum Inhalt springenBarrierefrei
CYBERKIDS

Cyber Kids: Vernetzt und verletzt

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 21.12.2025
Cyber Kids: Vernetzt und verletzt

Folge 9: Cyber Kids: Vernetzt und verletzt

18 Min.Folge vom 21.12.2025

Zoa und Ela stecken mitten in einem echten Online-Dilemma: Im Eishockey-Gruppenchat bekommt ihre Freundin Rosa fiese Nachrichten. Ist das schon Cybermobbing? Roboterfreund Nano erklärt, was Cybermobbing genau ist und warum es oft anonym passiert. Außerdem erklärt Expertin Christine, warum manche Menschen andere online verletzen, und gibt clevere Tipps, wie man sich selbst oder anderen in solchen Situationen helfen kann. Bildquelle: ORF/Tower10

