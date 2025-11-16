Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 16.11.2025
16 Min.Folge vom 16.11.2025

Daniel ist begeistert, denn er hat im Internet einen neuen Freund gefunden: Konsti! Daniel will sich mit ihm treffen. Doch Ela ist misstrauisch: Kann man Online-Freundinnen und -freunden wirklich vertrauen? Gemeinsam mit Roboterfreund Nano stöbern sie in seinem Cyberlexikon und erfahren, was Fake-Profile sind. Außerdem erklärt Expertin Christine, woran man Fake-Profile erkennt, wie man sich vor ihnen schützt und gibt Tipps, wie Online-Freundschaften sicher bleiben. Bildquelle: ORF/Tower10

ORF Kids
