Das Küstenrevier
Folge 17: Der tote Rettungsengel
35 Min.Folge vom 02.02.2024Ab 12
Natalie sorgt dafür, dass aus einem geplanten Familienessen mit Familie Stein ein Date mit Harry wird. Doch ausgerechnet Tochter Jasmin funkt ihr dazwischen, um sich für die Lieblosigkeit ihrer Mutter zu rächen. Auf dem Küstenrevier wird ermittelt, nachdem der Sanitäter Hanno Winter tot im Rettungswagen gefunden wurde. Im Einsatzwagen fehlen starke Beruhigungsmittel und zunächst deutet alles auf einen Beschaffungsmord hin.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Küstenrevier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen