Das Küstenrevier
Folge 23: My home is my Alptraum
35 Min.Folge vom 12.02.2024Ab 12
Bei einem Routineeinsatz in einer Hausbaustelle entdecken die Polizisten Ole und Tia die Leiche des Bauunternehmers Jürgen Drechsler. Die Hausbesitzer geraten in Verdacht, den Mann getötet zu haben. Doch nicht nur die beiden haben ein Motiv, sich an dem windigen Geschäftsmann zu rächen. Gleichzeitig läuft Hannas Spur zum Fahrer des schwarzen SUVs wieder heiß und sie hofft, endlich an den Drahtzieher zu kommen, der Benni schaden wollte.
