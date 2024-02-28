Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ruhe in (Un-)Frieden

SAT.1Staffel 1Folge 35vom 28.02.2024
Folge 35: Ruhe in (Un-)Frieden

35 Min.Folge vom 28.02.2024Ab 12

Senior Siggi Hauser bricht auf seinem Bauernhof zusammen und verstirbt. Zunächst deutet alles auf Altersschwäche hin. Doch Streifenpolizeichef Ole ist skeptisch und findet Spuren für Hausers Tod in seiner DDR-Vergangenheit. Hanna möchte sich bei Alex für seine Hilfe bei der Suche bedanken, doch dann tauchen Beweise auf, dass Alex nicht ganz unschuldig am Verschwinden der Teenager war.

SAT.1
