Das Küstenrevier
Folge 36: Sag die Wahrheit
35 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 12
Hanna kann trotz Chrissys Beweisfoto nicht glauben, dass Alex etwas mit Bennis und Jasmins Entführung zu tun gehabt haben soll. Sie will ihn nicht erneut zu Unrecht verdächtigen, doch Alex verhält sich nicht nur ihr gegenüber seltsam. Benni will Jasmin auf ein Date einladen, doch sie reagiert schroff und abweisend. Eine Geiselnahme verlangt von Kriminalhauptkommissar Harry höchstes Verhandlungsgeschick, denn der Täter ist verzweifelt und unberechenbar.
Das Küstenrevier
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen