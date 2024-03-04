Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

Wut ist dicker als Wasser

SAT.1Staffel 1Folge 38vom 04.03.2024
35 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12

Die verletzte Natalie schmiedet einen Plan, um Nele loszuwerden und selbst den Platz in Harrys Herzen einnehmen zu können. Und auch Jasmin und Benni sind sich ihrer tiefen Gefühle füreinander bewusst. Aber besonders Jasmin hat Angst, dass sie seine Erwartungen nicht erfüllen kann. In Küstritz wurde ein Teenager entführt, doch Hanna und Tia stoßen auf Ungereimtheiten in seiner Familiengeschichte.

