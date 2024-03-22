Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 52vom 22.03.2024
Nach Alex' Angriff sucht Natalie nach einem Weg, das Marina-Projekt ohne ihn fortzuführen. Aber auch für Alex steht einiges auf dem Spiel und er macht Natalie bedrohlich klar, was passiert, wenn ihn jemand hintergeht. Auch Benni und Jasmin wollen heimlich gegen Alex vorgehen und begeben sich dabei in große Gefahr. Als Nele sie erwischt, müssen sie sie einweihen. Hanna versucht, ihr Geheimnis weiterhin vor Thomsen zu wahren, doch die scheint mehr zu ahnen als Hanna lieb ist.

SAT.1
