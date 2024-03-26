Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 54vom 26.03.2024
Folge 54: Ex und weg

35 Min.Folge vom 26.03.2024Ab 12

Kommissarin Hanna ist entschlossen, Alex auf frischer Tat zu ertappen und mobilisiert ihre Freunde Chrissy und Felix, um das geheime Drogenlabor in Küstritz zu finden. Felix wird zum Lockvogel und begibt sich damit in Gefahr. Die Uhr tickt, denn bereits am Abend soll eine Lieferung abgeholt werden. Doch als die Lagerhalle mit dem Sondereinsatzkommando gestürmt wird, scheint doch etwas faul zu sein und Hanna muss feststellen: Spielt man mit Alex, spielt man mit dem Teufel.

SAT.1
