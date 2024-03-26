Das Küstenrevier
Folge 54: Ex und weg
35 Min.Folge vom 26.03.2024Ab 12
Kommissarin Hanna ist entschlossen, Alex auf frischer Tat zu ertappen und mobilisiert ihre Freunde Chrissy und Felix, um das geheime Drogenlabor in Küstritz zu finden. Felix wird zum Lockvogel und begibt sich damit in Gefahr. Die Uhr tickt, denn bereits am Abend soll eine Lieferung abgeholt werden. Doch als die Lagerhalle mit dem Sondereinsatzkommando gestürmt wird, scheint doch etwas faul zu sein und Hanna muss feststellen: Spielt man mit Alex, spielt man mit dem Teufel.
Das Küstenrevier
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen