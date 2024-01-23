(...) und der Haifisch hat keine ZähneJetzt kostenlos streamen
Das Küstenrevier
Folge 9: (...) und der Haifisch hat keine Zähne
35 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12
Alex will in das Marina Ressort einsteigen und sieht darin auch eine Chance, Hanna wieder nah sein zu können und sie für sich zurückzugewinnen. Bürgermeisterin Natalie tut alles dafür, das erste Date von Harry und Nele zu sabotieren und sich selbst wieder ins Rennen um Harrys Herz zu bringen. Benni ist geschockt, als er erfährt, dass sein Opa Harry über die Ereignisse in Rostock Bescheid weiß und sieht darin einen großen Vertrauensbruch seitens seiner Mutter.
Das Küstenrevier
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen