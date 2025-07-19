Das Traumhotel - AfrikaJetzt kostenlos streamen
Das Traumhotel
Folge 27: Das Traumhotel - Afrika
89 Min.Folge vom 19.07.2025
Hotelmanager Markus Winter bleibt selbst dann gelassen, wenn es brenzlig wird. Im afrikanischen Luxusresort „Lost City“ bringt ihn ausgerechnet Tochter Leonie mit ihrem neu entdeckten Umweltaktivismus ins Schwitzen. Gemeinsam mit Freunden kämpft sie gegen ein Mega-Tourismusprojekt – sehr zum Ärger ihres Vaters. Besetzung: Christian Kohlund (Markus Winter) Miriam Morgenstern (Leonie Winter) Michael Roll (Frank) Christina Plate (Sandra) Sigmar Solbach (Robert) Hary Prinz (Thorsten) Dennenesch Zoudé (Sunita) Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Krystian Martinek, Hilly Martinek und Leonie Terfort Bildquelle: ORF/Lisa Film/Kelly Walsh
