Das Traumhotel

Das Traumhotel - Afrika

ORF2Staffel 1Folge 27vom 19.07.2025
Das Traumhotel - Afrika

Das Traumhotel - AfrikaJetzt kostenlos streamen

Das Traumhotel

Folge 27: Das Traumhotel - Afrika

89 Min.Folge vom 19.07.2025

Hotelmanager Markus Winter bleibt selbst dann gelassen, wenn es brenzlig wird. Im afrikanischen Luxusresort „Lost City“ bringt ihn ausgerechnet Tochter Leonie mit ihrem neu entdeckten Umweltaktivismus ins Schwitzen. Gemeinsam mit Freunden kämpft sie gegen ein Mega-Tourismusprojekt – sehr zum Ärger ihres Vaters. Besetzung: Christian Kohlund (Markus Winter) Miriam Morgenstern (Leonie Winter) Michael Roll (Frank) Christina Plate (Sandra) Sigmar Solbach (Robert) Hary Prinz (Thorsten) Dennenesch Zoudé (Sunita) Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Krystian Martinek, Hilly Martinek und Leonie Terfort Bildquelle: ORF/Lisa Film/Kelly Walsh

