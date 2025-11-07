Das Traumhotel - Chiang MaiJetzt kostenlos streamen
Das Traumhotel
Folge 35: Das Traumhotel - Chiang Mai
Inmitten der "Rose des Nordens", an einem der schönsten Flecken Thailands, gibt Hotelmanager Markus Winter (Christian Kohlund) alles, um in Not geratenen Gästen ein perfektes Urlaubserlebnis zu bieten. Zwei Österreicher veredeln die prominente Darstellerriege: Harald Krassnitzer und Gunther Gillian. Große Aufregung für Hotelmanager Markus Winter: Einer seiner Gäste, der Hobby-Schatzsucher Holger Rückert, ist spurlos verschwunden. Eine am Meeresgrund zurückgelassene Sauerstoffflasche schürt schlimmste Befürchtungen. Winter, der schon einmal ein Menschenleben zu früh aufgegeben hat, setzt alle Hebel in Bewegung, um den Verschollenen zu finden. Den knorrigen Unternehmer Lehmann entsetzt indes der frischgebackene Verlobte seiner Tochter, in dem er einen begabten Hochstapler vermutet. Besetzung: Christian Kohlund (Markus Winter) Harald Krassnitzer (Holger Rückert) Ann-Kathrin Kramer (Susanne Rückert) Heinz Hoenig (Herrmann Lehmann) Gunther Gillian (Philipp) Sophie Wepper (Meike) Wayne Carpendale (Moritz) Eva-Maria Grein (Sarah) Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Hilly Martinek, Krystian Martinek Kamera: Gero Lasnig Bildquelle: ORF/Lisa Film/Oliver Roth
