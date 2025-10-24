Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Traumhotel

Das Traumhotel - Sri Lanka

ORF2Staffel 1Folge 34vom 24.10.2025
Das Traumhotel - Sri Lanka

Das Traumhotel - Sri LankaJetzt kostenlos streamen

Das Traumhotel

Folge 34: Das Traumhotel - Sri Lanka

89 Min.Folge vom 24.10.2025

Wie kein anderer versteht Hotelmanager Markus Winter die Nöte seiner Gäste und versucht, ihrem Glück auf die Sprünge zu helfen. Schauplatz diesmal: das vor Sinnlichkeit und Exotik pulsierende Sri Lanka. Ein riesiges Aufgebot an österreichischen Darstellern und Darstellerinnen versüßt die aufkeimende Urlaubsstimmung. Ein besonderer Fall von Hochstapelei beschäftigt Hotelmanager Markus Winter, kaum ist er im Luxusresort Sri Lanka eingetroffen. Die neue Aushilfe Lara stellt sich trotz bester Referenzen verdächtig ungeschickt an. Tatsächlich hat sie ihre Bewerbungsunterlagen gefälscht, um vor Ort Ausschau nach ihrer Familie zu halten. Seit ihrer Kindheit hat sich der Kontakt verloren. Aber nicht nur Lara, auch der spendable Millionär Gregor Pohlmann scheint seine Großzügigkeit auf Luftschlössern aufzubauen. Besetzung: Christian Kohlund (Markus Winter) Miguel Herz-Kestranek (Thilo Krüger) Yvonne Schönherr (Lara Grothe) Jenny Jürgens (Monika Golz) Bernhard Bettermann (Leon Groß) Saskia Valencia (Nadja Bülow) Karl Fischer (Gregor Pohlmann) Florian Fitz (Simon Kern) Denise Zich (Nora Krüger) Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Hans Mühe u. Ulrike Mühe Bildquelle: ORF/Lisa Film/Oliver Roth

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Traumhotel
ORF2
Das Traumhotel

Das Traumhotel

Alle 1 Staffeln und Folgen