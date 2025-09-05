Das Traumhotel - Dubai / Abu DhabiJetzt kostenlos streamen
Das Traumhotel
Folge 29: Das Traumhotel - Dubai / Abu Dhabi
Markus Winter reist nach Dubai, wo er den Vertrag mit dem langjährigen Partner World Wide Tours verlängern möchte. Statt des vertrauten Verhandlungspartners erwartet ihn jedoch die knallharte Sarah Reimers. Inzwischen hat die alleinerziehende Mutter Renate im 'Emirates Palace' eingecheckt. Ihr achtjähriger Sohn soll während des Aufenthalts seinen leiblichen Vater kennenlernen. Anna, die Innenarchitektin des Hotels, fiebert dem ersten Treffen mit Brieffreund Max entgegen. Besetzung: Christian Kohlund (Markus Winter) Sonja Kirchberger (Sarah Reimers) Michaela May (Anna) Wolf Roth (Max) Nicole Beutler (Renate) Michael Mendl (Holger) Regie: Dietmar Klein Drehbuch: Thomas Hernadi Bildquelle: ORF/LISA-Film/Marco Pichler
