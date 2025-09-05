Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Traumhotel

Das Traumhotel - Dubai / Abu Dhabi

ORF2Staffel 1Folge 29vom 05.09.2025
Das Traumhotel - Dubai / Abu Dhabi

Das Traumhotel - Dubai / Abu DhabiJetzt kostenlos streamen

Das Traumhotel

Folge 29: Das Traumhotel - Dubai / Abu Dhabi

89 Min.Folge vom 05.09.2025

Markus Winter reist nach Dubai, wo er den Vertrag mit dem langjährigen Partner World Wide Tours verlängern möchte. Statt des vertrauten Verhandlungspartners erwartet ihn jedoch die knallharte Sarah Reimers. Inzwischen hat die alleinerziehende Mutter Renate im 'Emirates Palace' eingecheckt. Ihr achtjähriger Sohn soll während des Aufenthalts seinen leiblichen Vater kennenlernen. Anna, die Innenarchitektin des Hotels, fiebert dem ersten Treffen mit Brieffreund Max entgegen. Besetzung: Christian Kohlund (Markus Winter) Sonja Kirchberger (Sarah Reimers) Michaela May (Anna) Wolf Roth (Max) Nicole Beutler (Renate) Michael Mendl (Holger) Regie: Dietmar Klein Drehbuch: Thomas Hernadi Bildquelle: ORF/LISA-Film/Marco Pichler

