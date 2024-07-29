Das Wunder DU
Folge 28: Das Wunder DU: Mund
16 Min.Folge vom 29.07.2024
Melly, Omar und das Frage-Schätz- und Rateteam machen heute eine Reise durch unseren Mund. Gemeinsam finden sie heraus, wie viel die Nahrung wiegt, die wir in einem Jahr zu uns nehmen. Sofia, Samuel und Valentin rätseln außerdem wie viele Geschmacksrichtungen es gibt. Während sich Isabel und Omar anschauen, wie es in unserem Mund aussieht, begibt sich Melly ins Museum. Was sagen Zähne von vor tausenden Jahren über die Menschen von damals aus? Und auf Valentin wartet eine köstliche Herausforderung! Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Wunder DU
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0