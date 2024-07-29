Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 28vom 29.07.2024
16 Min.Folge vom 29.07.2024

Melly, Omar und das Frage-Schätz- und Rateteam machen heute eine Reise durch unseren Mund. Gemeinsam finden sie heraus, wie viel die Nahrung wiegt, die wir in einem Jahr zu uns nehmen. Sofia, Samuel und Valentin rätseln außerdem wie viele Geschmacksrichtungen es gibt. Während sich Isabel und Omar anschauen, wie es in unserem Mund aussieht, begibt sich Melly ins Museum. Was sagen Zähne von vor tausenden Jahren über die Menschen von damals aus? Und auf Valentin wartet eine köstliche Herausforderung! Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl

