ORF1Staffel 1Folge 37vom 30.09.2024
15 Min.Folge vom 30.09.2024

Heute gibt's starke Sachen! Manche schaffen 100.000 Bewegungen am Tag, einer pumpt und pumpt und auf dem anderen sitzen wir alle. Heute dreht sich alles um das Wunder Muskeln. Welcher ist der stärkste und welcher der kleinste Muskel im Körper? Das findet das Frage-Schätz- und Rateteam rund um Isabel, David und Flora heraus. Melly stärkt gemeinsam mit Profisportlerin Marlene ihre Muskeln und fragt sich, was der Muskelkater eigentlich mit einem Kater zu tun hat. Und Omar präsentiert einen großartigen Rhythmus in seiner Brust - das Herz!

