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Das Wunder DU

Das Wunder DU: Haut

ORF1Staffel 1Folge 27vom 22.07.2024
Das Wunder DU: Haut

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Das Wunder DU

Folge 27: Das Wunder DU: Haut

16 Min.Folge vom 22.07.2024

Unglaublich aber wahr: sie ist ein Organ und sogar das größte - unsere Haut! Mit ihr schützen wir uns vor Kälte und Wärme und nehmen Berührungen und Schmerzen wahr. Das Frage-Schätz-und Rateteam rund um Aresu, Lenny und Hannah möchte heute aber noch viel mehr über die Haut erfahren. Wie viel wiegt sie? Wie schnell kann sie sich erneuern und warum stauben wir? Auf Aresu und Hannah wartet ein ganz spezieller Auftrag: Aresu soll sich einen Tag lang ihre Hände wie gewohnt waschen, Hannah darf sie aber gar nicht säubern. Wie werden ihre Hände nach nur einem Tag aussehen? Und Melly testet außergewöhnliche Gesichtsmasken! Bildquelle: ORF

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