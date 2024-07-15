Das Wunder DU
Folge 26: Das Wunder DU: Herz
16 Min.Folge vom 15.07.2024
Welches Organ pumpt ständig und kann sogar trainiert werden? Melly und Omar präsentieren das Wunder Herz! Aresu und Valentin wollen es wissen und machen den Test: Sind sie genauso stark wie ihr Herz? Für Christopher und Melly wird es aufregend: Die beiden besuchen einen Freizeitpark und sollen mit der Achterbahn und Geisterbahn fahren. Wie wird sich Christophers Herzschlag während der Fahrt verändern? Und das Frage-Schätz und Rateteam stellt sich auch eine Frage: Wieso bekommen wir eigentlich einen roten Kopf, wenn wir auf dem Kopf stehen? Aber keine roten Füße beim Stehen? Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl
Das Wunder DU
