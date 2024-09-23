Das Wunder DU: HighlightsJetzt kostenlos streamen
Das Wunder DU
Folge 36: Das Wunder DU: Highlights
15 Min.Folge vom 23.09.2024
Heute stehen Highlights auf dem Programm! Die Frage- Schätz- und Ratekids Flora, Valentina, Aresu, Valentin, Lenny, Sofia, David, Carmen, Samuel und Isabell stimmen darüber ab, welches das verblüffendste aller Wunder unseres Körpers ist und haben dabei die Qual der Wahl. Unter den Kandidatinnen und Kandidaten sind: das Ohrenschmalz, die Einzigartigkeit der Iris, die Pumpleistung unseres Herzens und eine winzige Kamera, die durch Omars Verdauungstrakt gereist ist. Bildquelle: ORF
