Das Wunder DU
Folge 34: Das Wunder DU: Fühlen
16 Min.Folge vom 09.09.2024
Bei Melly, Omar und dem Frage-, Schätz- und Rateteam dreht sich heute alles um das Thema Fühlen. Was ist ein Schmerzgedächtnis? Warum fühlen wir an unterschiedlichen Stellen unseres Körpers unterschiedlich gut? Und können wir unsere Sinne täuschen? Das sollen Flora, Isabell und David heute herausfinden. Melly lernt Dimana kennen und lernt alles über die Blindenschrift. Und ausnahmsweise soll heute Omar einen waghalsigen Test machen - aber wird er sich das trauen? Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Wunder DU
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Bildungsfernsehen, Gesundheit
Altersfreigabe:
0