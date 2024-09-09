Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 34vom 09.09.2024
Bei Melly, Omar und dem Frage-, Schätz- und Rateteam dreht sich heute alles um das Thema Fühlen. Was ist ein Schmerzgedächtnis? Warum fühlen wir an unterschiedlichen Stellen unseres Körpers unterschiedlich gut? Und können wir unsere Sinne täuschen? Das sollen Flora, Isabell und David heute herausfinden. Melly lernt Dimana kennen und lernt alles über die Blindenschrift. Und ausnahmsweise soll heute Omar einen waghalsigen Test machen - aber wird er sich das trauen? Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl

