Das Wunder DU
Folge 35: Das Wunder DU: Ohren
16 Min.Folge vom 16.09.2024
Wir haben zwei von ihnen und ihre Abdrücke sind bei jedem Menschen einzigartig - das Wunder Ohren! Das Frage-, Schätz- und Rateteam wird heute wieder vor viele Rätsel gestellt: Warum haben wir nicht zum Beispiel sechs Ohren und wie viel Ohrenschmalz produzieren wir im ganzen Leben? Omar ist wieder in seiner Praxis und zeigt, wie es in unseren Ohren aussieht. Und Melly besucht Xenia. Sie ist blind und kann sich mithilfe einer ganz speziellen Technik orientieren. Das möchte Melly natürlich ausprobieren! Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl
Das Wunder DU
