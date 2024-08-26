Das Wunder DU: VerdauungJetzt kostenlos streamen
Das Wunder DU
Folge 32: Das Wunder DU: Verdauung
16 Min.Folge vom 26.08.2024
Knurren und Glucksen, es duftet und stinkt - das kann nur eines bedeuten: alles dreht sich um das Wunder Verdauung. Luisa, Lenny und Valentina wollen herausfinden, wie viel Speichel wir in einem Jahr produzieren und wie oft wir in einem Tag schlucken. Melly probiert wieder einmal etwas aus: Kann sie kopfüber trinken? Und auch Omar möchte heute etwas testen: Er wirft einen Blick in seine Verdauung. Wie er das genau macht? Das seht ihr in das Wunder DU. Bildquelle: /ORF/Nadia Gerstl
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