Das Wunder DU
Folge 33: Das Wunder DU: Schlaf
Womit verbringen wir alle fast ein Drittel unseres Lebens? Mit Schlafen! Und darum geht es diesmal in das Wunder DU. Omar und Melly haben sich heute noch jemanden zur Hilfe geholt: Christoph, bekannt aus Hallo okidoki und 1000 Tricks. Er soll testen, was passiert, wenn wir einen Tag gar nicht schlafen. Anders als Melly: Sie sieht sich an, was geschieht, wenn wir schlafen - in einem Schlaflabor. Und das Frage-, Schätz- und Rateteam mit Carmen, Aresu und Valentin steht auch bereit. Die Drei wollen wissen, warum wir eigentlich nur mit geschlossenen Augen schlafen können und warum wir träumen. Omar kennt die Antworten! Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl
