Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Wunder DU

Das Wunder DU: Sehen

ORF1Staffel 1Folge 29vom 05.08.2024
Das Wunder DU: Sehen

Das Wunder DU: SehenJetzt kostenlos streamen

Das Wunder DU

Folge 29: Das Wunder DU: Sehen

15 Min.Folge vom 05.08.2024

Steckbrief eines Wunders, das jeder von uns hat: So schwer wie eine 1-Euro-Münze, hat außen und innen viele Muskeln und besitzt eine Regenbogenhaut. Richtig: unsere Augen! Das Frage-Schätz- und Rateteam rund um Aresu, Carmen und Valentin geht der Frage nach, warum Piraten eine Augenklappe getragen haben. Melly testet die magischen Kräfte unserer Augen und Omar sieht sich die Augen mit einer speziellen Lampe genauer an. Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Wunder DU
ORF1
Das Wunder DU

Das Wunder DU

Alle 1 Staffeln und Folgen