Das Wunder DU
Folge 29: Das Wunder DU: Sehen
15 Min.Folge vom 05.08.2024
Steckbrief eines Wunders, das jeder von uns hat: So schwer wie eine 1-Euro-Münze, hat außen und innen viele Muskeln und besitzt eine Regenbogenhaut. Richtig: unsere Augen! Das Frage-Schätz- und Rateteam rund um Aresu, Carmen und Valentin geht der Frage nach, warum Piraten eine Augenklappe getragen haben. Melly testet die magischen Kräfte unserer Augen und Omar sieht sich die Augen mit einer speziellen Lampe genauer an. Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl
Das Wunder DU
