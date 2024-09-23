Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 36vom 23.09.2024
15 Min.Folge vom 23.09.2024

Heute stehen Highlights auf dem Programm! Die Frage- Schätz- und Ratekids Flora, Valentina, Aresu, Valentin, Lenny, Sofia, David, Carmen, Samuel und Isabell stimmen darüber ab, welches das verblüffendste aller Wunder unseres Körpers ist und haben dabei die Qual der Wahl. Unter den Kandidatinnen und Kandidaten sind: das Ohrenschmalz, die Einzigartigkeit der Iris, die Pumpleistung unseres Herzens und eine winzige Kamera, die durch Omars Verdauungstrakt gereist ist. Bildquelle: ORF

ORF1
