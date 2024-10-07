Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 38vom 07.10.2024
16 Min.Folge vom 07.10.2024

Was tun wir den ganzen Tag von alleine, ohne daran zu denken? Atmen! Melly trifft den Apnoetaucher Christian, der mit nur einem Atemzug unfassbar lange unter Wasser bleiben kann. Aber wie lange wird er es tatsächlich schaffen? Omar macht sich im Krankenhaus schlau und findet heraus, was seine Atmung während dem Fahrradfahren macht. Und das Frage-Schätz- und Rateteam mit Sofia, Samuel und Valentin macht einen Test: Wie oft atmen sie innerhalb von fünf Minuten - in Ruhe und nach dem Sport? Bildquelle: ORF/Nadia Gerstl

