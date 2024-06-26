Demokratie für alle: WahlenJetzt kostenlos streamen
Demokratie für alle
Folge 10: Demokratie für alle: Wahlen
3 Min.Folge vom 26.06.2024
In einer Demokratie gibt es allgemeine, gleiche, freie und geheime Wahlen. Das gilt auch für Wahlen zum burgenländischen Landtag, wofür 36 auf Parteilisten stehende Kandidatinnen und Kandidaten als Volksvertretung gewählt werden. Doch was bedeutet das?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Demokratie für alle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0