In einer Demokratie gibt es allgemeine, gleiche, freie und geheime Wahlen. Das gilt auch für Wahlen zum burgenländischen Landtag, wofür 36 auf Parteilisten stehende Kandidatinnen und Kandidaten als Volksvertretung gewählt werden. Doch was bedeutet das?

