Demokratie für alle: Die Aufgaben der Landesregierung?Jetzt kostenlos streamen
Demokratie für alle
Folge 2: Demokratie für alle: Die Aufgaben der Landesregierung?
2 Min.Folge vom 01.05.2024
Die Mitglieder der Landesregierung werden von den Abgeordneten des Landtags gewählt. Die Landesregierung ist das oberste Verwaltungsorgan – Exekutive genannt - auf Landesebene. Mitglieder der Landesregierung sind jeweils für einen oder mehrere Aufgabenbereiche zuständig. So ist zum Beispiel die Bildungslandesrätin für Schulen zuständig.
