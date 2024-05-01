Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Demokratie für alle

Demokratie für alle: Die Aufgaben der Landesregierung?

ORF2Staffel 1Folge 2vom 01.05.2024
Demokratie für alle: Die Aufgaben der Landesregierung?

Demokratie für alle: Die Aufgaben der Landesregierung?Jetzt kostenlos streamen

Demokratie für alle

Folge 2: Demokratie für alle: Die Aufgaben der Landesregierung?

2 Min.Folge vom 01.05.2024

Die Mitglieder der Landesregierung werden von den Abgeordneten des Landtags gewählt. Die Landesregierung ist das oberste Verwaltungsorgan – Exekutive genannt - auf Landesebene. Mitglieder der Landesregierung sind jeweils für einen oder mehrere Aufgabenbereiche zuständig. So ist zum Beispiel die Bildungslandesrätin für Schulen zuständig.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Demokratie für alle
ORF2
Demokratie für alle

Demokratie für alle

Alle 1 Staffeln und Folgen