Demokratie für alle: Meinungsfreiheit
Demokratie für alle
Folge 9: Demokratie für alle: Meinungsfreiheit
Folge vom 19.06.2024
Die Meinungsfreiheit ist eines der zentralen Grund- und Menschenrechte. Danach hat jede und jeder das Recht, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese frei zu äußern. Trotzdem gibt es auch Einschränkungen der Meinungsfreiheit, beispielswiese beim Jugendschutz: Filme, die Gewalt oder Pornographie zeigen, dürfen nicht überall verbreitet werden. Ein weiteres Beispiel ist Hetze: Ausrufe wie „Die gehören alle umgebracht!“ sind strafbar.
