Demokratie für alle

Demokratie für alle: Meinungsfreiheit

ORF2Staffel 1Folge 9vom 19.06.2024
2 Min.Folge vom 19.06.2024

Die Meinungsfreiheit ist eines der zentralen Grund- und Menschenrechte. Danach hat jede und jeder das Recht, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese frei zu äußern. Trotzdem gibt es auch Einschränkungen der Meinungsfreiheit, beispielswiese beim Jugendschutz: Filme, die Gewalt oder Pornographie zeigen, dürfen nicht überall verbreitet werden. Ein weiteres Beispiel ist Hetze: Ausrufe wie „Die gehören alle umgebracht!“ sind strafbar.

