Demokratie für alle
Folge 3: Demokratie für alle: Die Aufgaben des Gemeinderats
2 Min.Folge vom 08.05.2024
Das politische System Österreichs ist in mehrere Ebenen geteilt: Die kleinste politische Einheit sind die Gemeinden, von denen es im Burgenland 171 gibt. Der Gemeinderat und der Bürgermeister – meistens sind das Männer - sind für alle politischen Angelegenheiten der Gemeinde zuständig: Möchte etwa jemand ein Haus bauen, so muss die Gemeinde das genehmigen.
Demokratie für alle
