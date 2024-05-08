Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 3vom 08.05.2024
Das politische System Österreichs ist in mehrere Ebenen geteilt: Die kleinste politische Einheit sind die Gemeinden, von denen es im Burgenland 171 gibt. Der Gemeinderat und der Bürgermeister – meistens sind das Männer - sind für alle politischen Angelegenheiten der Gemeinde zuständig: Möchte etwa jemand ein Haus bauen, so muss die Gemeinde das genehmigen.

