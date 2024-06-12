Demokratie für alle: LandtagJetzt kostenlos streamen
Demokratie für alle
Folge 8: Demokratie für alle: Landtag
2 Min.Folge vom 12.06.2024
Der Landtag ist das Parlament und daher die Volksvertretung eines Bundeslandes. Der Landtag ist auch das gesetzgebende Organ des Burgenlandes und beschließt somit alle Landesgesetze, wozu etwa auch die Jugendschutzbestimmungen zählen. Beispiele sind etwa wie lange junge Menschen alleine fortgehen dürfen, oder ab wann das Trinken von Alkohol, Mopedfahren oder Sex erlaubt ist.
