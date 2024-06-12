Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Demokratie für alle

Demokratie für alle: Landtag

ORF2Staffel 1Folge 8vom 12.06.2024
Demokratie für alle: Landtag

Demokratie für alle: LandtagJetzt kostenlos streamen

Demokratie für alle

Folge 8: Demokratie für alle: Landtag

2 Min.Folge vom 12.06.2024

Der Landtag ist das Parlament und daher die Volksvertretung eines Bundeslandes. Der Landtag ist auch das gesetzgebende Organ des Burgenlandes und beschließt somit alle Landesgesetze, wozu etwa auch die Jugendschutzbestimmungen zählen. Beispiele sind etwa wie lange junge Menschen alleine fortgehen dürfen, oder ab wann das Trinken von Alkohol, Mopedfahren oder Sex erlaubt ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Demokratie für alle
ORF2
Demokratie für alle

Demokratie für alle

Alle 1 Staffeln und Folgen