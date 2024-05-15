Demokratie für alle: Was die "Volksgruppenpolitik" beinhaltetJetzt kostenlos streamen
Demokratie für alle
Folge 4: Demokratie für alle: Was die "Volksgruppenpolitik" beinhaltet
2 Min.Folge vom 15.05.2024
Im Burgenland gibt es Bevölkerungsgruppen, die sprachlich oder auch kulturell eine Minderheit darstellen: Dazu zählen Burgenlandkroaten, Ungarn und Roma. Es gibt einige Rechtsvorschriften und Bestimmungen, die besondere Regelungen für "Volksgruppen" und "sprachliche Minderheiten" enthalten. Im Burgenland ist das insbesondere ein Minderheiten-Schulgesetz. In der Volksgruppenpolitik ist außerdem allgemein die Förderung der Mehrsprachigkeit sowie die Unterstützung der Vereine und Brauchtumspflege festgeschrieben.
