Demokratie für alle: Was die "Volksgruppenpolitik" beinhaltet

ORF2Staffel 1Folge 4vom 15.05.2024
Folge 4: Demokratie für alle: Was die "Volksgruppenpolitik" beinhaltet

2 Min.Folge vom 15.05.2024

Im Burgenland gibt es Bevölkerungsgruppen, die sprachlich oder auch kulturell eine Minderheit darstellen: Dazu zählen Burgenlandkroaten, Ungarn und Roma. Es gibt einige Rechtsvorschriften und Bestimmungen, die besondere Regelungen für "Volksgruppen" und "sprachliche Minderheiten" enthalten. Im Burgenland ist das insbesondere ein Minderheiten-Schulgesetz. In der Volksgruppenpolitik ist außerdem allgemein die Förderung der Mehrsprachigkeit sowie die Unterstützung der Vereine und Brauchtumspflege festgeschrieben.

